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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Нланду Лубанс
Nlandu Lubansu
Киноафиша
Персоны
Нланду Лубанс
Нланду Лубанс
Nlandu Lubansu
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.9
Не волнуйся, со мной все будет в порядке
(2024)
3.8
День гнева
(2024)
Фильмография Нланду Лубанс
6.9
Не волнуйся, со мной все будет в порядке
TKT
комедия, драма
2024, Бельгия
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3.8
День гнева
Jour de colère
триллер
2024, Франция / Италия / США
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