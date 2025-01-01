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Алексей Квашонкин
Киноафиша Персоны Алексей Квашонкин

Алексей Квашонкин

Дата рождения
24 мая 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы

Биография Алексея Квашонкина

Алексей Квашонкин — российский стендап-комик, один из ярких представителей нового поколения юмористов. Родился 24 мая 1990 года в Москве.

Творческая карьера Алексея началась в 2012 году с участия в телепроекте «Comedy Баттл», после которого он быстро заявил о себе на стендап-сцене. Вскоре стал резидентом Stand Up Club #1 — культового московского клуба на Новом Арбате, где приобрёл широкую известность благодаря своим остроумным и честным выступлениям.

Его стиль — это ироничное, часто философское осмысление повседневности, в котором легко угадывается голос поколения.

Фильмография Алексея Квашонкина

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