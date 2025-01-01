Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арно Бернар
Киноафиша Персоны Арно Бернар

Арно Бернар

Биография Арно Бернара

Арно Бернар — французский театральный режиссёр. Родился в 1966 году в Страсбурге. Начал карьеру как скрипач, окончив Национальную консерваторию Страсбурга, и работал в Филармоническом оркестре. Вскоре перешёл к оперной режиссуре, став ассистентом Николаса Джоэля и Жана-Клода Оврэ, сотрудничал с ведущими театрами Европы, Азии и Америки, включая Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Ла Скала и Опера Бастилия.

С 1993 года восстанавливал спектакли Джоэля, а с 1996-го начал самостоятельно ставить оперы, дебютировав с «Фальстафа» Дж. Верди в США. Среди его значимых постановок — «Ромео и Джульетта», «Травиата», «Кармен», «Тоска», «Пиковая дама» и другие, представленные на крупнейших сценах мира.

В России Арно Бернар впервые выступил в 2010 году в Михайловском театре с оперой «Жидовка» Галеви. Его «Богема» на той же сцене была номинирована на премию «Золотая маска».

Фильмография Арно Бернара

Жанр
Год
Все 0
«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше