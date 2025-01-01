Арно Бернар — французский театральный режиссёр. Родился в 1966 году в Страсбурге. Начал карьеру как скрипач, окончив Национальную консерваторию Страсбурга, и работал в Филармоническом оркестре. Вскоре перешёл к оперной режиссуре, став ассистентом Николаса Джоэля и Жана-Клода Оврэ, сотрудничал с ведущими театрами Европы, Азии и Америки, включая Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Ла Скала и Опера Бастилия.

С 1993 года восстанавливал спектакли Джоэля, а с 1996-го начал самостоятельно ставить оперы, дебютировав с «Фальстафа» Дж. Верди в США. Среди его значимых постановок — «Ромео и Джульетта», «Травиата», «Кармен», «Тоска», «Пиковая дама» и другие, представленные на крупнейших сценах мира.

В России Арно Бернар впервые выступил в 2010 году в Михайловском театре с оперой «Жидовка» Галеви. Его «Богема» на той же сцене была номинирована на премию «Золотая маска».