Дмитрий Тарасов

Дмитрий Константинович Тарасов — актёр театра и кино. Родился 28 июля 1990 года. Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (курс С. Я. Спивака).

На театральной сцене исполнил главную роль Зверя в спектакле «Зверь» режиссёра Сергея Федотова в Театре У Моста. Также сыграл Безрукого (Кармайкла) в постановке «Безрукий из Спокэна» в Ночном Театре.

В кино появился в роли Никиты в одном из эпизодов сериала «Великолепная пятёрка», управляющего рестораном в сериале «Шаляпин», а также снялся в эпизоде сериала «Гости из прошлого».