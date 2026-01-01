Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Анна Музыченко
Награды
Награды и номинации Анны Музыченко
Anna Muzychenko
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Награды
Награды и номинации Анны Музыченко
Кинотавр 2010
Лучшая музыка
Победитель
Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
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