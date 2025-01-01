Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Васильев
Александр Васильев
Киноафиша Персоны Александр Васильев

Александр Васильев

Дата рождения
15 июля 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак

Биография Александра Васильева

Александр Георгиевич Васильев — российский рок-музыкант, певец, гитарист, поэт, композитор, автор-исполнитель песен, основатель и бессменный лидер группы «Сплин». Родился 15 июля 1969 года в Ленинграде.

Его творчество, наполненное глубокими лирическими текстами и оригинальным музыкальным звучанием, определяет лицо российской рок-сцены с середины 1990-х годов. Группа «Сплин», созданная в 1994 году, быстро завоевала популярность и стала одной из самых узнаваемых и влиятельных в стране. Васильев является автором большинства песен коллектива и продолжает активно выступать, записывать новые альбомы и вдохновлять поклонников своей музыкой.

Фильмография Александра Васильева

Жанр
Год
Все 0
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше