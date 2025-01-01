Александр Васильев

Александр Георгиевич Васильев — российский рок-музыкант, певец, гитарист, поэт, композитор, автор-исполнитель песен, основатель и бессменный лидер группы «Сплин». Родился 15 июля 1969 года в Ленинграде.
Его творчество, наполненное глубокими лирическими текстами и оригинальным музыкальным звучанием, определяет лицо российской рок-сцены с середины 1990-х годов. Группа «Сплин», созданная в 1994 году, быстро завоевала популярность и стала одной из самых узнаваемых и влиятельных в стране. Васильев является автором большинства песен коллектива и продолжает активно выступать, записывать новые альбомы и вдохновлять поклонников своей музыкой.