О персоне
Фильмография
Спектакли
Марк Кондратьев
Mark Kondratev
Киноафиша
Персоны
Марк Кондратьев
Марк Кондратьев
Mark Kondratev
Дата рождения
22 февраля 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр
В каком театре играет
МХТ им. Чехова
Популярные фильмы
6.2
Пять сыновей Марии
(2025)
Фильмография Марк Кондратьев
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2025
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.2
Пять сыновей Марии
драма
2025, Россия
16+
Третий звонок, господа!
Информация
