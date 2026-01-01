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Скоро в прокате «Бегущая»
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Селин Хизли
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Награды и номинации Селин Хизли
Selin Hizli
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Награды и номинации Селин Хизли
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Scripted Comedy
Номинант
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
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