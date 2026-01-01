Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Тарзан Насер
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Награды и номинации Тарзан Насер
Tarzan Nasser
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Награды
Награды и номинации Тарзан Насер
Каннский кинофестиваль 2025
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Золотая камера
Номинант
Главный приз Недели критики
Номинант
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2020
Премия NETPAC
Победитель
Премия NETPAC
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2015
Премия "Открытие"
Номинант
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