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Награды и номинации Тарзан Насер

Tarzan Nasser
Награды и номинации Тарзан Насер
Каннский кинофестиваль 2025 Каннский кинофестиваль 2025
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015 Каннский кинофестиваль 2015
Золотая камера
Номинант
 Главный приз Недели критики
Номинант
 Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013 Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020 Венецианский кинофестиваль 2020
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2020 Кинофестиваль в Торонто 2020
Премия NETPAC
Победитель
Премия NETPAC
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2015 Кинофестиваль в Торонто 2015
Премия "Открытие"
Номинант
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