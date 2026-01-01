Юлия Михайловна Коган — российская певица, автор песен и телеведущая. Родилась 20 марта 1981 в Ленинграде.

С 2007 по 2008 год и с 2010 по 2013 год была вокалисткой группы «Ленинград», сначала как бэк-вокалистка, а затем и ведущая солистка. В 2013 году она начала сольную карьеру и с тех пор активно занимается музыкальной деятельностью.

Юлия начала заниматься классическим вокалом в 16 лет и в 2003 году окончила СПбГАТИ. В 2000 году она стала солисткой Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» и начала работать фотомоделью.

После нескольких лет в различных проектах, в 2010 году Юлия Коган вернулась в группу «Ленинград», приняв участие в записи альбома «Хна» и выступая в составе группы до конца 2012 года. В 2013 году она ушла из группы, посвятив себя материнству, а в 2014 году вернулась к музыке, начав сольную карьеру.

В настоящее время Юлия Коган также является телеведущей ток-шоу #Яправа на телеканале Ю.