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Камила Валиева Kamila Valieva
Киноафиша Персоны Камила Валиева

Камила Валиева

Kamila Valieva

Дата рождения
26 апреля 2006
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Казань, Россия
Рост
160 см

Биография Камилы Валиевой

Камила Валиева — российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020) и победительница финала юниорского Гран-при (2019/2020). Родилась 26 апреля 2006 в Казани.

Заслуженный мастер спорта России (2022), рекордсменка по баллам в короткой и произвольной программах. Она стала второй фигуристкой, исполнившей четверной тулуп, и первой женщиной, приземлившей тройной аксель и три четверных прыжка в одной программе.

В 2022 году её допинг-проба дала положительный результат, но она продолжила участие в Олимпиаде-2022. В 2024 году CAS утвердил её дисквалификацию на 4 года с аннулированием всех результатов с декабря 2021 года.

Фильмография Камилы Валиевой

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