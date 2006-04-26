Камила Валиева — российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020) и победительница финала юниорского Гран-при (2019/2020). Родилась 26 апреля 2006 в Казани.

Заслуженный мастер спорта России (2022), рекордсменка по баллам в короткой и произвольной программах. Она стала второй фигуристкой, исполнившей четверной тулуп, и первой женщиной, приземлившей тройной аксель и три четверных прыжка в одной программе.

В 2022 году её допинг-проба дала положительный результат, но она продолжила участие в Олимпиаде-2022. В 2024 году CAS утвердил её дисквалификацию на 4 года с аннулированием всех результатов с декабря 2021 года.