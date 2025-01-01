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Фильмография
Джим Клок
Jim Klock
Киноафиша
Персоны
Джим Клок
Джим Клок
Jim Klock
Дата рождения
27 сентября 1974
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Фредериксбург, Вирджиния, США
Популярные фильмы
6.3
Настоящие детективы
(2025)
Билеты
4.2
Каков отец, таков и сын
(2025)
Фильмография Джим Клок
Жанр
Все
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
Все
2
Фильмы
2
Продюсер
1
Актер
1
4.3
Каков отец, таков и сын
Like Father, Like Son
триллер
2025, США
6.3
Настоящие детективы
Neighborhood Watch
криминал, триллер
2025, США
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