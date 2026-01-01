Николь Сирилл

5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса

Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого

Сосновые иголки засыпаю солью — все лето и осень радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для умных хозяек

Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb

Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна

Если кажется, что на Netflix уже нечего смотреть: 5 фантастических сериалов, которые затягивают с первой минуты

«Категорически рекомендую к просмотру»: новая августовская фантастика про биожену уже вышла на Amazon Prime Video и Apple TV

«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики

Включил в полночь, залип до двух: «Супергерл» от DC не шедевр, но и жалких 5,6 не заслужила — рецензия

Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»