Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дэвид Харгривз David Hargreaves
Киноафиша Персоны Дэвид Харгривз

Дэвид Харгривз

David Hargreaves

Дата рождения
2 февраля 1940
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Нью Милс, Англия

Популярные фильмы

Квартира на двоих 0.0
Квартира на двоих (2022)

Фильмография Дэвид Харгривз

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актер 1
Квартира на двоих
Квартира на двоих
комедия, мелодрама 2022, Великобритания
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше