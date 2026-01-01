Мила Комракова, режиссер танцевальных фильмов: о танцевальном кино, работе с артистами балета и триллере «Психея»
Российский сценарист и режиссер танцевальных фильмов, член Союза кинематографистов Российской Федерации, обладательница более 100 наград престижных международных кинофестивалей, в том числе неоднократная победительница Малого Каннского кинофестиваля.
Ленты Милы Комраковой в общей сложности собрали более 100 наград на престижных международных фестивалях, таких как Dallas Dance Film Festival (Даллас, США), Film for Peace (Торонто, Канада), ReelHeART International Film (Торонто, Канада) и Screenplay Festival (Сан-Диего, США).
В марте 2025 года Мила Комракова стала членом Союза кинематографистов Российской Федерации, крупнейшей в стране профессиональной организации, объединяющей около 5 тысяч кинодеятелей.