Атакан Озкая
Атакан Озкая Atakan Özkaya
Атакан Озкая

Атакан Озкая

Atakan Özkaya

Дата рождения
1 января 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Козерог

Популярные фильмы

Далекий город 0.0
Далекий город (2024)

Фильмография Атакан Озкая

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актер 1
Далекий город
Далекий город
драма 2024, Турция
