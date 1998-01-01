Меню
О персоне
Фильмография
Атакан Озкая
Atakan Özkaya
Атакан Озкая
Атакан Озкая
Atakan Özkaya
Дата рождения
1 января 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
0.0
Далекий город
(2024)
Фильмография Атакан Озкая
Драма
2024
Далекий город
драма
2024, Турция
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667