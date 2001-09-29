Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ася Касап
Asya Kasap
Киноафиша
Персоны
Ася Касап
Ася Касап
Asya Kasap
Дата рождения
29 сентября 2001
Возраст
23 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Измир, Турция
Популярные фильмы
9.9
Рынок
(2025)
0.0
Имя любовь
(2022)
0.0
Сердцебиение
(2025)
Фильмография Ася Касап
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2025
2022
Все
3
Сериалы
3
Актриса
3
9.9
Рынок
драма, триллер
2025, Турция
Сердцебиение
драма, мелодрама
2025, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Имя любовь
драма
2022, Турция
В «Бумере» всех подвел не Димон: последняя сцена показывает настоящего виновника
Зрители до сих пор не простили, что из «Кубка огня» вырезали этого персонажа: без него мир Роулинг был неполноценным
Новые проекты готовятся как горячие пирожки: 4 грядущих фильма Гая Ричи, которые выйдут совсем скоро
Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать
Засмотрели «Бриллиантовую руку» до дыр? Тогда тест для вас — вспомните, что пропало на 5 кадрах из комедии Гайдая
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР
Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)
Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4
Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку»
«Страшная баба»: эту героиню из мультика СССР невзлюбила сама Раневская — по иронии судьбы, их кое-что связывает
В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667