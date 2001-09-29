Меню
Ася Касап
Ася Касап Asya Kasap
Киноафиша Персоны Ася Касап

Ася Касап

Asya Kasap

Дата рождения
29 сентября 2001
Возраст
23 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Измир, Турция

Популярные фильмы

Рынок 9.9
Рынок (2025)
Имя любовь 0.0
Имя любовь (2022)
Сердцебиение 0.0
Сердцебиение (2025)

Фильмография Ася Касап

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актриса 3
Рынок 9.9
Рынок
драма, триллер 2025, Турция
Сердцебиение
Сердцебиение
драма, мелодрама 2025, Турция
Имя любовь
Имя любовь
драма 2022, Турция
