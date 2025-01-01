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Джанлука Йодиче
Gianluca Jodice
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Джанлука Йодиче
Джанлука Йодиче
Gianluca Jodice
Дата рождения
4 декабря 1973
Возраст
51 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Неаполь, Кампания, Италия
Популярные фильмы
6.4
Падение короны
(2024)
Фильмография Джанлука Йодиче
Жанр
Все
Драма
Исторический
Год
Все
2024
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
6.4
Падение короны
Le Déluge
драма, исторический
2024, Франция / Италия
Смотреть трейлер
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