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Майкл Питерсон
Michael Peterson
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Майкл Питерсон
Майкл Питерсон
Michael Peterson
Популярные фильмы
5.4
Спуск: Новая глава
(2022)
5.4
Пила: Начало
(2018)
4.0
Последний экзорцист
(2025)
Фильмография Майкл Питерсон
Жанр
Все
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2022
2018
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
1
Продюсер
2
4
Последний экзорцист
Shadow of God
ужасы
2025, Канада
Смотреть трейлер
5.4
Спуск: Новая глава
Dark Nature
ужасы
2022, Канада
Смотреть трейлер
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5.4
Пила: Начало
Alive
ужасы, триллер
2018, Канада
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