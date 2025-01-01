Меню
Таллула Хазекамп Шваб
Награды
Награды и номинации Таллула Хазекамп Шваб
Tallulah Hazekamp Schwab
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Таллула Хазекамп Шваб
Кинофестиваль в Торонто 2024
Platform Award
Номинант
Премия "Платформа"
Номинант
Берлинале 2015
«Поколение Кплюс» — лучший фильм
Номинант
