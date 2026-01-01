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Навид Чархи
Navid Charkhi
Киноафиша
Персоны
Навид Чархи
Навид Чархи
Navid Charkhi
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.5
Западня
(2025)
Фильмография Навид Чархи
6.5
Западня
Locked
триллер
2025, США / Канада / Чехия
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