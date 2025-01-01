Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Даг Кокл
Doug Cockle
Киноафиша
Персоны
Даг Кокл
Даг Кокл
Doug Cockle
Дата рождения
16 сентября 1970
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Туэнтинайн-Палмс, США
Популярные фильмы
6.1
Ведьмак: Сирены глубин
(2025)
Фильмография Даг Кокл
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Приключения
Год
Все
2025
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.1
Ведьмак: Сирены глубин
The Witcher: Sirens of the Deep
боевик, приключения, анимация
2025, Польша / Южная Корея / США
Смотреть трейлер
Рецензия
Один из самых страшных фильмов 2024 года на 91% основан на реальных событиях: неудивительно, что он в топе на Amazon
До сих пор непонятно, кем на самом деле является Темный маг в «Кольцах власти»: ищем подсказку в книгах Толкина
Откуда снег в фильме «Девчата»? Спойлер: настоящего там не было совсем
«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову»
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора
Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)
Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был»
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667