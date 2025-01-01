Меню
Кристина Рен
Кристина Рен Christina Wren
Киноафиша Персоны Кристина Рен

Кристина Рен

Christina Wren

Дата рождения
3 декабря 1984
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Стрелец

Популярные фильмы

Ведьмак: Сирены глубин 6.1
Ведьмак: Сирены глубин (2025)
Лазарус 3.5
Лазарус (2021)

Фильмография Кристина Рен

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актриса 2
Ведьмак: Сирены глубин 6.1
Ведьмак: Сирены глубин The Witcher: Sirens of the Deep
боевик, приключения, анимация 2025, Польша / Южная Корея / США
Лазарус 3.5
Лазарус Lazarus
боевик, фантастика 2021, США
