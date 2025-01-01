Меню
О персоне
Фильмография
Кристина Рен
Christina Wren
Киноафиша
Персоны
Кристина Рен
Кристина Рен
Christina Wren
Дата рождения
3 декабря 1984
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Стрелец
Популярные фильмы
6.1
Ведьмак: Сирены глубин
(2025)
3.5
Лазарус
(2021)
Фильмография Кристина Рен
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Приключения
Фантастика
Год
Все
2025
2021
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
6.1
Ведьмак: Сирены глубин
The Witcher: Sirens of the Deep
боевик, приключения, анимация
2025, Польша / Южная Корея / США
Смотреть трейлер
Рецензия
3.5
Лазарус
Lazarus
боевик, фантастика
2021, США
