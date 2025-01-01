Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Амина Оразбай
Амина Оразбай Amina Orazbay
Киноафиша Персоны Амина Оразбай

Амина Оразбай

Amina Orazbay

Популярные фильмы

Папа умер в субботу 7.5
Папа умер в субботу (2023)

Фильмография Амина Оразбай

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Папа умер в субботу 7.5
Папа умер в субботу Papa umer v subbotu
драма 2023, Россия
Смотреть трейлер
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше