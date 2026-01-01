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Лео Ло Leo Luo
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Лео Ло

Leo Luo

Дата рождения
28 июля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Чэнду, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Песня водяного дракона 8.7
Песня водяного дракона (2025)
Волосы в серебре 7.1
Волосы в серебре (2019)

Фильмография Лео Ло

Песня водяного дракона 8.7
Песня водяного дракона
драма, фэнтези, дорама 2025, Китай
Волосы в серебре 7.1
Волосы в серебре
драма, мелодрама, исторический, дорама 2019, Китай
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