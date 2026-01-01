Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Лео Ло
Leo Luo
Киноафиша
Персоны
Лео Ло
Лео Ло
Leo Luo
Дата рождения
28 июля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Чэнду, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.7
Песня водяного дракона
(2025)
7.1
Волосы в серебре
(2019)
Фильмография Лео Ло
8.7
Песня водяного дракона
драма, фэнтези, дорама
2025, Китай
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Волосы в серебре
драма, мелодрама, исторический, дорама
2019, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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