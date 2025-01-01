Керри был без ума от русской звезды: устраивал тайные свидания, писал о любви, а она разболтала на полиграфе
Биография балерины Анастасии Волочковой — это сложный, своеобразный путь балерины, у которой был резкий старт, звёздные партнёры, роли в главных театрах и свои проекты. Это одно из самых популярных имён среди артистов этого жанра. Анастасия Волочкова в молодости покорила главные русские сцены — Большой и Мариинку. Красота и наивность юной девушки покорила и зрителей, и хореографов, что оказало явное влияние на карьеру Анастасии Волочковой. Сегодня мы расскажем её историю. Жизнь Анастасии Волочковой, её путь, знаковые роли, мужчины, дети и многое другое в новой статье Киноафишы.
Анастасия Волочкова — балет, богатство и романы самой скандальной балерины России