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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Anastasia Volochkova
Киноафиша Персоны Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Anastasia Volochkova

Дата рождения
20 января 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ленинград, СССР
Рост
172 см

Популярные фильмы

Максимальный удар 3.0
Максимальный удар (2017)
Погоня 0.0
Погоня (2025)

Фильмография Анастасия Волочкова

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актриса 2
Погоня
Погоня
телешоу 2025, Россия
Максимальный удар 3
Максимальный удар Maximum Impact
боевик, комедия 2017, Россия / США
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Творческий путь Анастасия Волочкова

Биография балерины Анастасии Волочковой — это сложный, своеобразный путь балерины, у которой был резкий старт, звёздные партнёры, роли в главных театрах и свои проекты. Это одно из самых популярных имён среди артистов этого жанра. Анастасия Волочкова в молодости покорила главные русские сцены — Большой и Мариинку. Красота и наивность юной девушки покорила и зрителей, и хореографов, что оказало явное влияние на карьеру Анастасии Волочковой. Сегодня мы расскажем её историю. Жизнь Анастасии Волочковой, её путь, знаковые роли, мужчины, дети и многое другое в новой статье Киноафишы.

Анастасия Волочкова — балет, богатство и романы самой скандальной балерины России

Анастасия Волочкова — балет, богатство и романы самой скандальной балерины России

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