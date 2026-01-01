Оповещения от Киноафиши
Микаэль Абитбуль
Michaël Abiteboul
Киноафиша
Персоны
Микаэль Абитбуль
Микаэль Абитбуль
Michaël Abiteboul
Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Тур, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.0
Хорошие люди
(2022)
6.8
Любовь с препятствиями
(2012)
6.6
Последний вздох
(2024)
Фильмография Микаэль Абитбуль
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Спорт
Триллер
Год
Все
2024
2022
2021
2019
2016
2015
2014
2013
2012
2005
Все
14
Фильмы
11
Сериалы
3
Актер
14
6.4
Боевой ангел
драма, боевик, триллер
2024, Франция
6.6
Последний вздох
Le dernier souffle
драма
2024, Франция
3.8
День гнева
Jour de colère
триллер
2024, Франция / Италия / США
Смотреть трейлер
7
Хорошие люди
драма, комедия, криминал
2022, Бельгия
5.6
Не найти покоя
Sans répit
боевик, криминал, триллер
2022, Франция
Смотреть трейлер
6.4
Дело Грегори
драма, криминал
2021, Франция
6.3
Пятнадцать минут войны
L'Intervention
боевик, драма, военный, исторический
2019, Бельгия
6.5
Креветки в пайетках
Les crevettes pailletées
комедия, драма, спорт
2019, Франция
6.1
Развод по-французски
Papa ou maman 2
комедия
2016, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Любовь вразнос
Papa ou maman
комедия
2015, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
6.2
Мой друг Дед Мороз
Le père Noël
комедия
2014, Франция / Бельгия
6.4
Притворись моим парнем
20 ans d'écart
комедия
2013, Франция
Смотреть трейлер
6.8
Любовь с препятствиями
Un bonheur n'arrive jamais seul
комедия, мелодрама
2012, Франция
Смотреть трейлер
6.4
Мандерлей
Manderlay
драма
2005, Дания / Швеция / Нидерланды / Франция / Германия / Великобритания
