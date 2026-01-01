Оповещения от Киноафиши
Микаэль Абитбуль Michaël Abiteboul
Микаэль Абитбуль

Michaël Abiteboul

Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Тур, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Фильмография Микаэль Абитбуль

Жанр
Год
Боевой ангел 6.4
Боевой ангел
драма, боевик, триллер 2024, Франция
Последний вздох 6.6
Последний вздох Le dernier souffle
драма 2024, Франция
День гнева 3.8
День гнева Jour de colère
триллер 2024, Франция / Италия / США
Смотреть трейлер
Хорошие люди 7
Хорошие люди
драма, комедия, криминал 2022, Бельгия
Не найти покоя 5.6
Не найти покоя Sans répit
боевик, криминал, триллер 2022, Франция
Смотреть трейлер
Дело Грегори 6.4
Дело Грегори
драма, криминал 2021, Франция
Пятнадцать минут войны 6.3
Пятнадцать минут войны L'Intervention
боевик, драма, военный, исторический 2019, Бельгия
Креветки в пайетках 6.5
Креветки в пайетках Les crevettes pailletées
комедия, драма, спорт 2019, Франция
Развод по-французски 6.1
Развод по-французски Papa ou maman 2
комедия 2016, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Любовь вразнос 6.1
Любовь вразнос Papa ou maman
комедия 2015, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
Мой друг Дед Мороз 6.2
Мой друг Дед Мороз Le père Noël
комедия 2014, Франция / Бельгия
Притворись моим парнем 6.4
Притворись моим парнем 20 ans d'écart
комедия 2013, Франция
Смотреть трейлер
Любовь с препятствиями 6.8
Любовь с препятствиями Un bonheur n'arrive jamais seul
комедия, мелодрама 2012, Франция
Смотреть трейлер
Мандерлей 6.4
Мандерлей Manderlay
драма 2005, Дания / Швеция / Нидерланды / Франция / Германия / Великобритания
