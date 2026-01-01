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Скоро в прокате «Крушение рейса»
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Ниса Гюндуз
Nisa Gunduz
Киноафиша
Персоны
Ниса Гюндуз
Ниса Гюндуз
Nisa Gunduz
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Блестящие умы
(2024)
6.8
Ужас стучится в дверь: История Марселы Борхес
(2025)
Фильмография Ниса Гюндуз
6.8
Ужас стучится в дверь: История Марселы Борхес
Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story
триллер
2025, США
7
Блестящие умы
драма
2024, США
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