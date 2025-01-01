Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Артём Овчаренко
Артём Овчаренко Artem Ovcharenko
Киноафиша Персоны Артём Овчаренко

Артём Овчаренко

Artem Ovcharenko

Дата рождения
31 декабря 1986
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Днепр, Украина
В каком театре играет

Биография Артёма Овчаренко

Артём Овчаренко — российский артист балета, премьер Большого театра, заслуженный артист России. Родился 31 декабря 1986 года в Днепропетровске.

Начальное образование получил в Днепропетровской хореографической школе, затем поступил в Московскую государственную академию хореографии. В 2007 году принят в труппу Большого театра, где уже через год исполнил главную партию в «Щелкунчике». В 2013 году получил звание премьера.

Лауреат международных конкурсов и обладатель премии «Душа танца», активно гастролирует по всему миру, выступая на крупнейших сценах Европы, Азии и Америки. Его репертуар охватывает ведущие романтические и неоклассические партии, а также современные постановки.

Сотрудничает с международными брендами как дизайнер и амбассадор.

Популярные фильмы

Спящая красавица 0.0
Спящая красавица (2024)

Фильмография Артёма Овчаренко

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Спящая красавица
Спящая красавица The Sleeping Beauty
балет 2024, Россия
Смотреть трейлер
Вернул в моду классические 90-е: Юрий Быков сам снялся в продолжении «Лихих» — его героя точно не пропустите
Нагиев отправит мажора не в прошлое, а на завод: смысл названия фильма «Колбаса» не так очевиден
Почему Гарри Поттер назвал своих детей именно так? Северус и Луна вызывают больше вопросов, чем ответов
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше