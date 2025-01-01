Артём Овчаренко — российский артист балета, премьер Большого театра, заслуженный артист России. Родился 31 декабря 1986 года в Днепропетровске.

Начальное образование получил в Днепропетровской хореографической школе, затем поступил в Московскую государственную академию хореографии. В 2007 году принят в труппу Большого театра, где уже через год исполнил главную партию в «Щелкунчике». В 2013 году получил звание премьера.

Лауреат международных конкурсов и обладатель премии «Душа танца», активно гастролирует по всему миру, выступая на крупнейших сценах Европы, Азии и Америки. Его репертуар охватывает ведущие романтические и неоклассические партии, а также современные постановки.

Сотрудничает с международными брендами как дизайнер и амбассадор.