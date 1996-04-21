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Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Ян Хрынкевич
Jan Hrynkiewicz
Киноафиша
Персоны
Ян Хрынкевич
Ян Хрынкевич
Jan Hrynkiewicz
Дата рождения
21 апреля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.2
Дневник из поездки в Будапешт
(2025)
6.8
Слон
(2022)
6.5
Блаженны мертвые
(2024)
Фильмография Ян Хрынкевич
7.2
Дневник из поездки в Будапешт
Dziennik z wycieczki do Budapesztu
драма
2025, Польша / Венгрия
Смотреть трейлер
Одербрух
триллер, детектив
2024, Германия
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.5
Блаженны мертвые
Håndtering av udøde
драма, ужасы, детектив
2024, Греция / Норвегия
Смотреть трейлер
6.8
Слон
Slon
драма, мелодрама
2022, Польша
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