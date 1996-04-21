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Ян Хрынкевич Jan Hrynkiewicz
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Ян Хрынкевич

Jan Hrynkiewicz

Дата рождения
21 апреля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Романтический герой

Популярные фильмы

Дневник из поездки в Будапешт 7.2
Дневник из поездки в Будапешт (2025)
Слон 6.8
Слон (2022)
Блаженны мертвые 6.5
Блаженны мертвые (2024)

Фильмография Ян Хрынкевич

Дневник из поездки в Будапешт 7.2
Дневник из поездки в Будапешт Dziennik z wycieczki do Budapesztu
драма 2025, Польша / Венгрия
Смотреть трейлер
Одербрух
Одербрух
триллер, детектив 2024, Германия
Блаженны мертвые 6.5
Блаженны мертвые Håndtering av udøde
драма, ужасы, детектив 2024, Греция / Норвегия
Смотреть трейлер
Слон 6.8
Слон Slon
драма, мелодрама 2022, Польша
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