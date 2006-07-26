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Мэллори Ванек
Mallory Wanecque
Киноафиша
Персоны
Мэллори Ванек
Мэллори Ванек
Mallory Wanecque
Дата рождения
26 июля 2006
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Хороший учитель
(2024)
6.6
Разбитые сердца
(2024)
6.5
Стервятники
(2025)
Фильмография Мэллори Ванек
6.5
Стервятники
Rapaces
криминал, драма, триллер
2025, Франция
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6.6
Разбитые сердца
L'Amour ouf
комедия, драма, мюзикл
2024, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Хороший учитель
Pas de vagues
драма
2024, Бельгия / Франция
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