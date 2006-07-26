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Мэллори Ванек
Мэллори Ванек Mallory Wanecque
Киноафиша Персоны Мэллори Ванек

Мэллори Ванек

Mallory Wanecque

Дата рождения
26 июля 2006
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Хороший учитель 6.6
Хороший учитель (2024)
Разбитые сердца 6.6
Разбитые сердца (2024)
Стервятники 6.5
Стервятники (2025)

Фильмография Мэллори Ванек

Стервятники 6.5
Стервятники Rapaces
криминал, драма, триллер 2025, Франция
Смотреть трейлер
Разбитые сердца 6.6
Разбитые сердца L'Amour ouf
комедия, драма, мюзикл 2024, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
Хороший учитель 6.6
Хороший учитель Pas de vagues
драма 2024, Бельгия / Франция
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