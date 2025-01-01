Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Джордж Рекстрю
George Rexstrew
Киноафиша
Персоны
Джордж Рекстрю
Джордж Рекстрю
George Rexstrew
Дата рождения
6 мая 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Лондон, Великобритания
Популярные фильмы
0.0
Детективы с того света
(2024)
Фильмография Джордж Рекстрю
Жанр
Все
Мистика
Ужасы
Год
Все
2024
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Детективы с того света
ужасы, мистика
2024, США
Мама сказала про смерть иначе: как одна ошибка перевода в «Форресте Гампе» переписала весь смысл истории
В одном ряду с «Уэнсдей», «Черным зеркалом» и «Игрой в кальмара»: эти 6 российских сериалов Netflix купил и не прогадал
Хиты по версии Rotten Tomatoes: 5 фильмов Apple TV+, о которых мало говорили — а ведь их точно стоит посмотреть
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим
В «Служу Советскому Союзу» Устюгов нашел один момент, способный оскорбить ветеранов: извиниться согласился при одном условии
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667