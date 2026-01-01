Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марко Тревиньо
Marco Treviño
Персоны
Персоны
Марко Тревиньо
Марко Тревиньо
Marco Treviño
Дата рождения
7 января 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.3
Пока не встретил тебя
(2016)
7.2
Панчо Вилья
(2023)
6.8
После Люсии
(2012)
Фильмография Марко Тревиньо
Офисная любовь
комедия, мелодрама
2026, Мексика
7.3
Панчо Вилья
Pancho Villa. El Centauro del Norte
боевик, приключения, биография
2023, Мексика
4.6
Озеро Страха. Присутствие
Presencias
драма, ужасы
2022, Мексика
Смотреть трейлер
8.3
Пока не встретил тебя
драма
2016, Мексика/Колумбия
6.8
После Люсии
Después de Lucía
драма
2012, Франция / Мексика
Смотреть трейлер
4.1
Земля 2033
2033
приключения, фантастика
2009, Мексика
Смотреть трейлер
