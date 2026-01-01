Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Персоны Масси Фурлан

Масси Фурлан

Massi Furlan

Дата рождения
29 сентября 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Тревизо, Италия
Актерское амплуа
Герой триллеров, Герой боевиков, Драматический актёр

Популярные фильмы

Шугар 7.5
Шугар (2024)
Золото 6.1
Золото (2025)
Кровь искупления 4.5
Кровь искупления (2013)

Фильмография Масси Фурлан

Жанр
Год
Золото 6.1
Золото Golden
триллер 2025, США
Шугар 7.5
Шугар
драма, фантастика 2024, США
Заложница 4.1
Заложница Held Hostage in My House
детектив, триллер 2024, США
Смотреть трейлер
Опасный свидетель 3.8
Опасный свидетель Wrong Place
боевик, криминал, триллер 2022, США
Смотреть трейлер
Кровь искупления 4.5
Кровь искупления Blood of Redemption
боевик, криминал, драма 2013, США
