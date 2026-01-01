Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Масси Фурлан
Massi Furlan
Масси Фурлан
Дата рождения
29 сентября 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Тревизо, Италия
Актерское амплуа
Герой триллеров, Герой боевиков, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Шугар
(2024)
6.1
Золото
(2025)
4.5
Кровь искупления
(2013)
Фильмография Масси Фурлан
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Криминал
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2022
2013
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
6.1
Золото
Golden
триллер
2025, США
7.5
Шугар
драма, фантастика
2024, США
4.1
Заложница
Held Hostage in My House
детектив, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
3.8
Опасный свидетель
Wrong Place
боевик, криминал, триллер
2022, США
Смотреть трейлер
4.5
Кровь искупления
Blood of Redemption
боевик, криминал, драма
2013, США
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
