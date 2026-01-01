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Начо Дуато
Начо Дуато Nacho Duato
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Начо Дуато

Nacho Duato

Дата рождения
8 января 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Галисия, Испания

Биография Начо Дуато

Начо Дуато (полное имя Хуан Игнасио Дуато Барсиа) — испанский танцовщик, хореограф и театральный художник. Родился 8 января 1957 года в Галисии.

Учился балету в Лондоне, Брюсселе и Нью-Йорке. Начал карьеру в труппе Биргит Кульберг, затем присоединился к Нидерландскому театру танца под руководством Иржи Килиана. С 1980-х годов выступает как хореограф, сотрудничал с крупнейшими балетными труппами мира, включая Парижскую оперу, «Ла Скала» и Американский балетный театр.

В 1990 году возглавил Национальный балет Испании. С 2011 по 2014 год был художественным руководителем балета Михайловского театра в Санкт-Петербурге, затем — Государственного балета Берлина. С 2019 года вновь руководит балетной труппой Михайловского театра.

Популярные фильмы

Иржи Килиан: Дитя и волшебство 0.0
Иржи Килиан: Дитя и волшебство (1986)

Фильмография Начо Дуато

Иржи Килиан: Дитя и волшебство
Иржи Килиан: Дитя и волшебство Jiri Kilian: L' enfant et les sortilèges
мюзикл 1986, Нидерланды
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