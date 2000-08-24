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Чхве Бо-мин
Чхве Бо-мин Choi Bo-Min
Киноафиша Персоны Чхве Бо-мин

Чхве Бо-мин

Choi Bo-Min

Дата рождения
24 августа 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Йонъин, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Прикоснуться к душе 8.7
Прикоснуться к душе (2025)
Разморозь меня нежно 6.6
Разморозь меня нежно (2019)
Поезд-призрак 5.6
Поезд-призрак (2024)

Фильмография Чхве Бо-мин

Зайка и ее мальчики
Зайка и ее мальчики
драма, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Прикоснуться к душе 8.7
Прикоснуться к душе
драма, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Поезд-призрак 5.6
Поезд-призрак Ghost Train
ужасы, детектив 2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Разморозь меня нежно 6.6
Разморозь меня нежно
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2019, Южная Корея
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