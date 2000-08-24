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Фильмография
Чхве Бо-мин
Choi Bo-Min
Киноафиша
Персоны
Чхве Бо-мин
Чхве Бо-мин
Choi Bo-Min
Дата рождения
24 августа 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Йонъин, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.7
Прикоснуться к душе
(2025)
6.6
Разморозь меня нежно
(2019)
5.6
Поезд-призрак
(2024)
Фильмография Чхве Бо-мин
Зайка и ее мальчики
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
8.7
Прикоснуться к душе
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.6
Поезд-призрак
Ghost Train
ужасы, детектив
2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Разморозь меня нежно
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2019, Южная Корея
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