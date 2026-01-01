Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Феликс Марито
Награды
Награды и номинации Феликс Марито
Félix Maritaud
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Феликс Марито
Каннский кинофестиваль 2018
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
Победитель
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Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
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Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
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Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
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