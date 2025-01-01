Алексей Алферов

Одновременно и 40-летний неудачник, и 18-летний бродяга: как Мурило Бенисио умудрился сыграть сразу трех героев в «Клоне»

Новый турецкий сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином от режиссера «Зимородка»: когда вышел, сколько серий и какой сюжет

Что такое валирийская сталь? Джордж Мартин объяснил, из чего куют самый загадочный металл Вестероса

«Доказательств все больше»: финал «Ван-Писа» будет даже хуже, чем у «Наруто» – фанаты тайтла бьют тревогу с каждым новым эпизодом

От «Челюстей» до «Сияния»: почти в каждом популярном хорроре есть кто-то, похожий на вас – узнайте, кто именно (и выберите фильм на вечер)

«Очень странным делам» почти 10 лет: за это время многие уже забыли, что стало с Уиллом – освежаем память перед 5-м сезоном

«Выглядит до боли знакомо»: в тизере нового «Ледникового периода» разглядели жирный спойлер — Disney будто стирает прошлое

Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР

Когда выйдет 2-ой сезон «Гачиакуты»: сперва нужно дождаться одной важной даты – она решит судьбу проекта

Статистическое учреждение в центре Москвы? Только фанаты «Служебного романа» ответят, где Рязанов снимал фильм