Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Алферов
Алексей Алферов
Киноафиша Персоны Алексей Алферов

Алексей Алферов

Дата рождения
8 мая 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец

Популярные фильмы

Воровка 4.6
Воровка (2024)
Глаз пустыни 0.0
Глаз пустыни (2024)
Сломанная стрела 0.0
Сломанная стрела (2025)

Фильмография Алексей Алферов

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 3 Сериалы 2 Режиссер 5 Сценарист 3 Продюсер 1
Сломанная стрела
Сломанная стрела
драма, боевик, триллер 2025, Россия
Отверженные
Отверженные Otverzhennye
боевик, триллер, криминал 2025, Россия
Смотреть трейлер
Глаз пустыни
Глаз пустыни
военный, драма, боевик 2024, Россия
Воровка 4.6
Воровка Vorovka
боевик, триллер 2024, Россия
Орегано
Орегано Oregano
короткометражный 2022, Россия
Одновременно и 40-летний неудачник, и 18-летний бродяга: как Мурило Бенисио умудрился сыграть сразу трех героев в «Клоне»
Новый турецкий сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином от режиссера «Зимородка»: когда вышел, сколько серий и какой сюжет
Что такое валирийская сталь? Джордж Мартин объяснил, из чего куют самый загадочный металл Вестероса
«Доказательств все больше»: финал «Ван-Писа» будет даже хуже, чем у «Наруто» – фанаты тайтла бьют тревогу с каждым новым эпизодом
От «Челюстей» до «Сияния»: почти в каждом популярном хорроре есть кто-то, похожий на вас – узнайте, кто именно (и выберите фильм на вечер)
«Очень странным делам» почти 10 лет: за это время многие уже забыли, что стало с Уиллом – освежаем память перед 5-м сезоном
«Выглядит до боли знакомо»: в тизере нового «Ледникового периода» разглядели жирный спойлер — Disney будто стирает прошлое
Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР
Когда выйдет 2-ой сезон «Гачиакуты»: сперва нужно дождаться одной важной даты – она решит судьбу проекта
Статистическое учреждение в центре Москвы? Только фанаты «Служебного романа» ответят, где Рязанов снимал фильм
«Иллюзия обмана» взяла пример с Marvel: в третьей части появится новое поколение «Всадников» — двух героев в трейлере не досчитались
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше