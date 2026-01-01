Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Эмили Ниметц
Emilee Nimetz
Киноафиша
Персоны
Эмили Ниметц
Эмили Ниметц
Emilee Nimetz
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Шальные карты
(2024)
Фильмография Эмили Ниметц
7.2
Шальные карты
драма, комедия, криминал
2024, Канада
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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