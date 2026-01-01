Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Персоны
Мэг Штальтер
Награды
Награды и номинации Мэг Штальтер
Megan Stalter
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Мэг Штальтер
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучшая комедийная роль
Номинант
Breakthrough Social Star
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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