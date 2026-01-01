Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Микке Спрайц Micke Spreitz
Киноафиша Персоны Микке Спрайц

Микке Спрайц

Micke Spreitz

Дата рождения
5 июля 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Миллениум 8.1
Миллениум (2010)
Девушка, которая взрывала воздушные замки 7.5
Девушка, которая взрывала воздушные замки (2009)

Фильмография Микке Спрайц

Жанр
Год
Миллениум 8.1
Миллениум
боевик, триллер, детектив 2010, Швеция/Германия/Дания
Девушка, которая взрывала воздушные замки 7.5
Девушка, которая взрывала воздушные замки Luftslottet som sprängdes
триллер, драма 2009, Германия / Дания / Швеция
Смотреть трейлер
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше