Микке Спрайц
Micke Spreitz
Киноафиша
Персоны
Микке Спрайц
Микке Спрайц
Micke Spreitz
Дата рождения
5 июля 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.1
Миллениум
(2010)
7.5
Девушка, которая взрывала воздушные замки
(2009)
Фильмография Микке Спрайц
8.1
Миллениум
боевик, триллер, детектив
2010, Швеция/Германия/Дания
7.5
Девушка, которая взрывала воздушные замки
Luftslottet som sprängdes
триллер, драма
2009, Германия / Дания / Швеция
