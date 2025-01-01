Меню
Персоны
Пер Оскарссон
Награды
Награды и номинации Пер Оскарссон
Per Oscarsson
Награды
Награды и номинации Пер Оскарссон
Каннский кинофестиваль 1966
Лучший актер
Победитель
