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Чон Джи-со
Jung Ji-so
Киноафиша
Персоны
Чон Джи-со
Чон Джи-со
Jung Ji-so
Дата рождения
17 сентября 1999
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.1
Паразиты
(2019)
7.7
Однажды разрушение постучалось в мою дверь
(2021)
7.1
Имитация
(2021)
Фильмография Чон Джи-со
5.5
Святая ночь: Охотник на демонов
Georokhan: Demun Heonteoseu
боевик, фэнтези, ужасы
2025, Южная Корея
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Мисс Бабуля
комедия, музыка, мелодрама, дорама
2024, Южная Корея
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6.4
Полночное Солнце
Taeyang-ui norae
драма, музыка, мелодрама
2023, Южная Корея
7.7
Однажды разрушение постучалось в мою дверь
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
7.1
Имитация
комедия, музыка, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
6.3
Армия мертвых в Пусане
Bangbeob: Jaechaui
ужасы
2021, Южная Корея
Смотреть трейлер
8.1
Паразиты
Gisaengchung / Parasite
драма, триллер
2019, Южная Корея
Рецензия
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