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Чон Джи-со Jung Ji-so
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Чон Джи-со

Jung Ji-so

Дата рождения
17 сентября 1999
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Паразиты 8.1
Паразиты (2019)
Однажды разрушение постучалось в мою дверь 7.7
Однажды разрушение постучалось в мою дверь (2021)
Имитация 7.1
Имитация (2021)

Фильмография Чон Джи-со

Святая ночь: Охотник на демонов 5.5
Святая ночь: Охотник на демонов Georokhan: Demun Heonteoseu
боевик, фэнтези, ужасы 2025, Южная Корея
Смотреть трейлер
Мисс Бабуля
Мисс Бабуля
комедия, музыка, мелодрама, дорама 2024, Южная Корея
Полночное Солнце 6.4
Полночное Солнце Taeyang-ui norae
драма, музыка, мелодрама 2023, Южная Корея
Однажды разрушение постучалось в мою дверь 7.7
Однажды разрушение постучалось в мою дверь
драма, фэнтези, мелодрама, дорама 2021, Южная Корея
Имитация 7.1
Имитация
комедия, музыка, мелодрама, дорама 2021, Южная Корея
Армия мертвых в Пусане 6.3
Армия мертвых в Пусане Bangbeob: Jaechaui
ужасы 2021, Южная Корея
Смотреть трейлер
Паразиты 8.1
Паразиты Gisaengchung / Parasite
драма, триллер 2019, Южная Корея
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