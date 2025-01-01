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Фильмография
Борис Мягков
Киноафиша
Персоны
Борис Мягков
Борис Мягков
Дата рождения
26 июня 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Московской области, Россия
Популярные фильмы
9.3
Последний богатырь. Наследие
(2024)
8.1
Жизнь по вызову
(2022)
7.6
Ресторан по понятиям
(2022)
Фильмография Борис Мягков
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2022
2019
Все
8
Фильмы
3
Сериалы
5
Актер
8
Продюсер
1
Семь дней Пётра Семёныча
Sem dney Pyotra Semyonycha
драма
2025,
Загляни ему в голову
криминал, триллер
2024, Россия
9.3
Последний богатырь. Наследие
фэнтези
2024, Россия
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7.2
Кто вызвал аниматора?
драма, комедия
2024, Россия
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Умная помощь
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мелодрама
2024, Россия
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7.6
Ресторан по понятиям
комедия, криминал
2022, Россия
8.1
Жизнь по вызову
драма
2022, Россия
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Великолепная Пятерка
детектив
2019, Россия
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