Алексей Валерьевич Исаев - выдающийся российский военный историк, обладающий степенью кандидата исторических наук. Он является сотрудником Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с 2019 года. Кроме того, Алексей Исаев также выступает в роли директора Центра истории военной экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (с 2021).

Он также является известным автором статей в журнале "Полигон", газете "Независимое военное обозрение" и написал предисловия и комментарии к мемуарам М. Е. Катукова, М. В. Захарова, И. Видера, Э. фон Макензена. Исследования и публикации Исаева посвящены истории Второй мировой войны, военной экономике, а также стратегии и тактике военных действий.

Благодаря своей экспертизе в области военной истории, Алексей Исаев является уважаемым специалистом, чьи работы вносят значительный вклад в изучение и понимание исторических событий.