Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ли Сан-хи
Ли Сан-хи Lee Sang-hee
Киноафиша Персоны Ли Сан-хи

Ли Сан-хи

Lee Sang-hee

Дата рождения
8 октября 1983
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Улсан, Южная Корея

Популярные фильмы

И солнце снова взойдет 0.0
И солнце снова взойдет (2023)
Полярная звезда 0.0
Полярная звезда (2025)
Тайный королевский инспектор и Чо И 0.0
Тайный королевский инспектор и Чо И (2021)

Фильмография Ли Сан-хи

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актриса 3
Полярная звезда
Полярная звезда
драма, триллер 2025, Южная Корея/США
И солнце снова взойдет
И солнце снова взойдет
драма 2023, Южная Корея
Тайный королевский инспектор и Чо И
Тайный королевский инспектор и Чо И
драма, комедия, исторический 2021, Южная Корея
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
Думали, Джейсон из «Пятницы, 13-е» остался в «Хрустальном озере»? Теперь он охотится в «Ходячих мертвецах» на Дэрила Диксона
Элронд знал не всё: был другой путь уничтожения Кольца, о котором Джексон умолчал в фильмах
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше