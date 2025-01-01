Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ли Сан-хи
Lee Sang-hee
Киноафиша
Персоны
Ли Сан-хи
Ли Сан-хи
Lee Sang-hee
Дата рождения
8 октября 1983
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Улсан, Южная Корея
Популярные фильмы
0.0
И солнце снова взойдет
(2023)
0.0
Полярная звезда
(2025)
0.0
Тайный королевский инспектор и Чо И
(2021)
Фильмография Ли Сан-хи
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Триллер
Год
Все
2025
2023
2021
Все
3
Сериалы
3
Актриса
3
Полярная звезда
драма, триллер
2025, Южная Корея/США
И солнце снова взойдет
драма
2023, Южная Корея
Тайный королевский инспектор и Чо И
драма, комедия, исторический
2021, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «МТС Рекламные технологии»
ИНН 7705893691
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
Думали, Джейсон из «Пятницы, 13-е» остался в «Хрустальном озере»? Теперь он охотится в «Ходячих мертвецах» на Дэрила Диксона
Элронд знал не всё: был другой путь уничтожения Кольца, о котором Джексон умолчал в фильмах
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667