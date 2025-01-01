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Джейда Дювенджи
Ceyda Duvenci
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Персоны
Джейда Дювенджи
Джейда Дювенджи
Ceyda Duvenci
Дата рождения
16 апреля 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Бурса, Турция
Популярные фильмы
0.0
Принц
(2023)
0.0
Спрячь меня
(2023)
Фильмография Джейда Дювенджи
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2023
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Принц
комедия
2023, Турция
Спрячь меня
драма
2023, Турция
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667