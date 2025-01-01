Евгения Куль

Миллионы смотрели, но не все заметили: в «Острых козырьках» снималась актриса из России

Почему Говорова прозвали Антибиотиком: тайна прозвища главного криминального авторитета «Бандитского Петербурга»

Не Бали-бей: у Михримах был тайный поклонник, которого в «Великолепном веке» даже показали — историки нашли его мемуары и все сразу поняли

«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»

Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет

Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше

«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый

Привыкли к Полу Атрейдесу? Отвыкайте, он не главный герой: предназначение Квисатц Хадерака вызовет вопросы у фанатов «Дюны» Вильнева

Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише

Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»