Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Евгения Куль
Евгения Куль Evgeniya Kul
Киноафиша Персоны Евгения Куль

Евгения Куль

Evgeniya Kul

Популярные фильмы

Фа-Соль 0.0
Фа-Соль (2023)

Фильмография Евгения Куль

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Режиссер 1 Продюсер 1 Сценарист 1
Фа-Соль
Фа-Соль SolFasol
семейный 2023, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Миллионы смотрели, но не все заметили: в «Острых козырьках» снималась актриса из России
Почему Говорова прозвали Антибиотиком: тайна прозвища главного криминального авторитета «Бандитского Петербурга»
Не Бали-бей: у Михримах был тайный поклонник, которого в «Великолепном веке» даже показали — историки нашли его мемуары и все сразу поняли
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше
«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый
Привыкли к Полу Атрейдесу? Отвыкайте, он не главный герой: предназначение Квисатц Хадерака вызовет вопросы у фанатов «Дюны» Вильнева
Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише
Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»
Ищете что-то похожее на «Формулу-1»? ИИ все сделал за вас — 4 фильма и сериал от Netflix с оценкой 8.2 обеспечат адреналином
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше