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Эмили Холл
Emily Hall
Киноафиша
Персоны
Эмили Холл
Эмили Холл
Emily Hall
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.9
Грабь награбленное: Искупление
(2021)
6.7
Убей ее
(2022)
5.4
Рождество с бывшим
(2025)
Фильмография Эмили Холл
5.4
Рождество с бывшим
A Merry Little Ex-Mas
комедия, мелодрама
2025, США
Смотреть трейлер
3.5
Свет
Lumina
фантастика, триллер
2024, Канада / США
6.7
Убей ее
KillHer
триллер
2022, США
Смотреть трейлер
7.9
Грабь награбленное: Искупление
боевик, приключения, криминал
2021, США
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