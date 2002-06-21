Оповещения от Киноафиши
Микита Воронов Mikita Voronov
Микита Воронов

Mikita Voronov

Дата рождения
21 июня 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Гомель, Беларусь
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
В каком театре играет

Популярные фильмы

Наследие 6.4
Наследие (2023)
Наступит лето 6.0
Наступит лето (2024)
Хуже всех 5.8
Хуже всех (2024)

Фильмография Микита Воронов

Жанр
Год
Чудо-юдо Chudo-yudo
семейный 2026, Россия
Смотреть трейлер
Наступит лето 6
Наступит лето Nastupit leto
криминал, драма 2024, Россия / Германия
Смотреть трейлер
Кореша 3.3
Кореша Koresha
комедия 2024, Россия
Смотреть трейлер
Хуже всех 5.8
Хуже всех Khuzhe vsekh
комедия, драма 2024, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Наследие 6.4
Наследие Nasledie
драма 2023, Россия
Смотреть трейлер
Краш-тест 5.4
Краш-тест Krash-test
драма 2023, Россия
Смотреть трейлер

Другие проекты Микита Воронов
Расскажи мне про Гренландию
18+
Расскажи мне про Гренландию
Информация
