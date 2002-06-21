Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Новости
Микита Воронов
Mikita Voronov
Киноафиша
Персоны
Микита Воронов
Микита Воронов
Mikita Voronov
Дата рождения
21 июня 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Гомель, Беларусь
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
В каком театре играет
Практика
Развернуть
Популярные фильмы
6.4
Наследие
(2023)
6.0
Наступит лето
(2024)
5.8
Хуже всех
(2024)
Фильмография Микита Воронов
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Семейный
Год
Все
2026
2024
2023
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
Чудо-юдо
Chudo-yudo
семейный
2026, Россия
Смотреть трейлер
6
Наступит лето
Nastupit leto
криминал, драма
2024, Россия / Германия
Смотреть трейлер
3.3
Кореша
Koresha
комедия
2024, Россия
Смотреть трейлер
5.8
Хуже всех
Khuzhe vsekh
комедия, драма
2024, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Наследие
Nasledie
драма
2023, Россия
Смотреть трейлер
5.4
Краш-тест
Krash-test
драма
2023, Россия
Смотреть трейлер
Другие проекты Микита Воронов
18+
Расскажи мне про Гренландию
Информация
Новости о Микита Воронов
Влиятельный Марк Эйдельштейн инициирует преступление в трейлере драмы «Наступит лето»
Никита Кологривый угоняет «Кадиллак» в трейлере экшен-комедии «Кореша»
Три 17-летние девочки переживают свое первое «взрослое» лето в трейлере фильма «Краш-тест»
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
